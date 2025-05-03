Нейрохирурги Башкирии спасли бойца СВО с осколочным ранением.

Нейрохирурги Салаватской городской больницы Башкирии спасли участника СВО с осколочным ранением. По данным пресс-службы минздрава РБ, боец был ранен на поле боя осколком снаряда. Во время отпуска он обратился в больницу с жалобами на боли в нижней части спины, слабость в ногах и невозможность ходить прямо.