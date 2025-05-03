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Нейрохирурги Башкирии спасли бойца СВО с осколочным ранением

Нейрохирурги Башкирии спасли бойца СВО с осколочным ранением.

Нейрохирурги Салаватской городской больницы Башкирии спасли участника СВО с осколочным ранением. По данным пресс-службы минздрава РБ, боец был ранен на поле боя осколком снаряда. Во время отпуска он обратился в больницу с жалобами на боли в нижней части спины, слабость в ногах и невозможность ходить прямо.

При обследовании врачи обнаружили осколочное ранение крестца с инородным телом. Осколок вошел в область ребер справа, прошел через мягкие ткани, повредив поперечный отросток пятого поясничного позвонка и раздробив задние отделы крестца. Он также пробил спинной мозг и застрял в кости.

Нейрохирурги успешно удалили инородное тело — осколок кубической формы размером 1 см. Операция прошла без осложнений: врачи аккуратно обошли спинной мозг, не повредив его.

В тот же вечер пациент смог встать на ноги. Рана зажила без осложнений, и бойца выписали для реабилитации.