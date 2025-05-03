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ВСУ атаковали Кубань при помощи 47 БПЛА, 3 ракет «Нептун» и 8 Storm Shadow

В акватории Чёрного моря уничтожены 14 украинских безэкипажных катеров.

Согласно информации пресс-службы Министерства обороны, Вооружённые силы Украины атаковали Краснодарский край с использованием 47 беспилотных летательных аппаратов, трёх ракет «Нептун» и восьми крылатых ракет Storm Shadow.

В период с 22:00 2 мая до 5:00 3 мая российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 170 украинских БПЛА.

Из них 96 были сбиты над Крымом, 47 — над Краснодарским краем, девять — над Ростовской областью, по восемь — над Брянской и Курской областями, а два — над Белгородской областью.

Кроме того, в акватории Чёрного моря были сбиты восемь ракет Storm Shadow и три управляемые ракеты «Нептун-МД». Также дежурные огневые средства Чёрноморского флота уничтожили 14 безэкипажных катеров украинских сил.

Напоминаем, что в результате недавней атаки БПЛА в Новороссийске пострадали три многоквартирных дома. По предварительным данным, среди пострадавших четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних. Кроме того, обломки беспилотника повредили три резервуара на зерновом терминале, где в настоящее время работают пожарные.