ВСУ атаковали Кубань при помощи 47 БПЛА, 3 ракет «Нептун» и 8 Storm Shadow

Согласно информации пресс-службы Министерства обороны, Вооружённые силы Украины атаковали Краснодарский край с использованием 47 беспилотных летательных аппаратов, трёх ракет «Нептун» и восьми крылатых ракет Storm Shadow.
В период с 22:00 2 мая до 5:00 3 мая российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 170 украинских БПЛА.
Из них 96 были сбиты над Крымом, 47 — над Краснодарским краем, девять — над Ростовской областью, по восемь — над Брянской и Курской областями, а два — над Белгородской областью.
Кроме того, в акватории Чёрного моря были сбиты восемь ракет Storm Shadow и три управляемые ракеты «Нептун-МД». Также дежурные огневые средства Чёрноморского флота уничтожили 14 безэкипажных катеров украинских сил.
Напоминаем, что в результате недавней атаки БПЛА в Новороссийске пострадали три многоквартирных дома. По предварительным данным, среди пострадавших четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних. Кроме того, обломки беспилотника повредили три резервуара на зерновом терминале, где в настоящее время работают пожарные.