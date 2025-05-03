ВСУ атаковали Кубань при помощи 47 БПЛА, 3 ракет «Нептун» и 8 Storm Shadow

Напоминаем, что в результате недавней атаки БПЛА в Новороссийске пострадали три многоквартирных дома. По предварительным данным, среди пострадавших четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних. Кроме того, обломки беспилотника повредили три резервуара на зерновом терминале, где в настоящее время работают пожарные.