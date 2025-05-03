Волонтеры из Уфы сшили военный костюм для собаки, которая служит в зоне СВО.

«К нам обратился боец из медроты. Он переживал за свою собаку, так как она сильно мерзла в холодные и дождливые дни. Военнослужащий попросил сшить для нее костюм. Мы сняли мерки и сделали три комплекта формы. Также добавили крепления, чтобы собака могла носить носилки. Кроме того, сшили шевроны. Боец прислал фотографии — костюм идеально подошел питомцу», — рассказала волонтер из Уфы.