Волонтеры из Уфы сшили военный костюм для собаки, которая служит в зоне СВО.

Волонтеры из Уфы сшили три комплекта военной формы для собаки Альта, которая служит в зоне СВО. В них она может быть готова к любой погоде: жаркой, прохладной или дождливой. Об этом рассказали в телеграм-канале «Честный репортаж».
«К нам обратился боец из медроты. Он переживал за свою собаку, так как она сильно мерзла в холодные и дождливые дни. Военнослужащий попросил сшить для нее костюм. Мы сняли мерки и сделали три комплекта формы. Также добавили крепления, чтобы собака могла носить носилки. Кроме того, сшили шевроны. Боец прислал фотографии — костюм идеально подошел питомцу», — рассказала волонтер из Уфы.