В Новороссийске ввели режим ЧС после атаки ВСУ

«В Новороссийске введен режим ЧС. В результате ночной атаки киевского режима повреждены многоквартирные жилые дома в ЖК “Аврора” и по улице Суворовской. Есть повреждения в частном секторе Восточного района», — уточнил глава администрации.
По его словам, число пострадавших выросло до пяти, включая двоих детей, им оказывают помощь.
На месте работают оперативные службы, добавил Кравченко.
Как сообщал глава региона Вениамин Кондратьев, обломки БПЛА повредили три резервуара на зерновом терминале. По предварительным данным, никто не пострадал, но возник пожар, его ликвидируют спасатели.
Кроме того, фрагменты беспилотников упали в станице Тамань Темрюкского района, в селах Юровка и Цибанобалка под Анапой. Пострадали частные дома, но раненых нет.
По данным Минобороны, ночью над Краснодарским краем сбили 47 украинских дронов. Средства ПВО уничтожили восемь ракет Storm Shadow и три «Нептун-МД» над Черным морем. В его акватории также ликвидировали 14 безэкипажных катеров.