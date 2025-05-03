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Число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск выросло до пяти человек

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Количество пострадавших из-за атаки ВСУ на жилой дом в Новороссийске увеличилось до пяти, сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в результате атаки ВСУ на Новороссийск ночью в субботу повреждены три многоквартирных дома, а также три резервуара в зерновом терминале. Введен режим ЧС. «В результате ночной атаки киевского режима повреждены многоквартирные жилые дома в ЖК “Аврора” и по улице Суворовской. На данный момент известно о пятерых пострадавших разной степени тяжести, среди них двое детей. Им оказывается вся необходимая помощь», — написал Кравченко.

Он добавил, что есть повреждения в частном секторе Восточного района Новороссийска. Кравченко отметил, что на месте работают оперативные службы, а также в случае необходимости будут развернуты пункты временного размещения.

«Организованы группы по определению ущерба и оказанию помощи пострадавшим», — уточнил глава города.

По данным Минобороны РФ, над Краснодарским краем за ночь было уничтожено 47 беспилотников.