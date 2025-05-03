Число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск выросло до пяти человек

Ранее сообщалось, что в результате атаки ВСУ на Новороссийск ночью в субботу повреждены три многоквартирных дома, а также три резервуара в зерновом терминале. Введен режим ЧС. «В результате ночной атаки киевского режима повреждены многоквартирные жилые дома в ЖК “Аврора” и по улице Суворовской. На данный момент известно о пятерых пострадавших разной степени тяжести, среди них двое детей. Им оказывается вся необходимая помощь», — написал Кравченко.