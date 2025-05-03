Взрывы каждые 15 минут. Как Новороссийск пережил мощную ночную атаку БПЛА

Ночь на 3 мая для жителей Новороссийска была бессонной. Всю ночь Украина атаковала город-герой при помощи беспилотных летательных аппаратов, ракет и безэкипажных катеров. Разрушены три дома, пострадали четыре человека. Как это было — глазами новороссийцев в нашем материале.
Пропала связь.
На самом деле попытки атаковать Новороссийск начались накануне, 2 мая. В связи с угрозой атаки безэкипажных катеров с местных пляжей эвакуировали всех отдыхающих. У компании дайверов сорвалась дайвинг-вечеринка с погружением к затонувшим кораблям. В Министерстве обороны РФ сообщили, что море закрыто и погружаться нельзя.
Но самая, как говорит молодежь, жесть, началась ночью. Как рассказала kuban.aif.ru жительница Новороссийска Елена Охрименко, всей семьей они с двух до четырех часов утра сидели в ванной комнате.
При этом мобильный интернет пропал еще днем, когда они ездили на экскурсию за город. Вернуться домой оказалось затруднительно — приложения такси не работали. Им повезло — они увидели автобус, привезший людей на свадьбу, на нем и добрались до города.
«Мы слышали взрыв».
В час ночи всем пришла смс-рассылка о беспилотной атаке. Люди встревожено прислушивались к происходящему за окном, на улице было тихо. Спустя час стали бесперебойно выть сирены.
«Мы немного испугались и, как в своем телеграм-канале писал мэр Новороссийска, решили в целях безопасности отсидеться в ванной комнате», — делится Елена.
Набравшись смелости, взрослые вышли из убежища, подошли к окнам — над морем поднималось красное зарево. Отчетливо было слышно работу ПВО, от взрывов в доме дрожали окна. Взрывы слышались примерно каждые 15 минут. Елена отмечает, что наши военные молодцы, и сработали четко, отразив атаку на Новороссийск.
Когда примерно в четыре утра они вернулись в комнаты, над морем было видно зарево.
В шесть утра их снова подняла сирена и в 7:15 послышался взрыв, когда БПЛА повредил многоэтажный дом. Этот ЖК находится в трех остановках от дома Елены, это неподалеку от Малой Земли. По словам Елены, было очень страшно.
Другая жительница города-героя Людмила Вербова рассказывает, что в городе отменили общественный транспорт, горожан просят не покидать дома, а взрывы на протяжении трех часов были слышны даже в отделенных районах Новороссийска.
По данным пресс-службы Министерства обороны, ВСУ атаковали Кубань при помощи 47 БПЛА, 3 ракет «Нептун» и 8 Storm Shadow. Кроме того, над Черным морем сбили восемь крылатых ракет воздушного базирования «Storm Shadow» и три управляемых ракеты «Нептун-МД».
Отец и сын в реанимации.
Как общил глава Новороссийска, пострадавшие прибыли в город-герой на майские праздники из Ростовской области. По данным telegram-канала Baza, ростовчане — супруги и двое детей, въехали в квартиру в ЖК «Кристалл» на Суворовской улице два дня назад. Проводить майские праздники на Черном море было семейной традицией.
В ночь на 3 мая в их квартиру влетел украинский беспилотник. В результате 40-летний отец и 5-летний сынишка находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Мать оперируют — кроме ожогов у нее перелом бедра, женщина находится в тяжелом состоянии. Их 9-летняя дочь в состоянии средней тяжести.
Сейчас в Новороссийские введен режим ЧС. Подробности уточняются.