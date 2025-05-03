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В Чернигове ударили по силам ВСУ, желавшим вторгнуться в Брянскую область

ДОНЕЦК, 3 мая — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по силам ВСУ в Чернигове, готовившимся вторгнуться в Брянскую область, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Источник: РИА "Новости"

«Чернигов. Серия ударов по обнаглевшим бандеровцам, пытавшимся сконцентрироваться для попытки проникнуть в Брянскую область», — заявил собеседник агентства.

Кроме того, по данным Лебедева, ВС России поразили:

  • завод по ремонту военной техники в подконтрольном Киеву Запорожье;
  • учебный центр авиабазы в пригороде Полтавы, где также обучались операторы БПЛА;
  • аэродром в Вознесенске Николаевской области, где собирают беспилотники и тренируют дроноводов;
  • резервы ВСУ в районе Днепропетровска, переброшенные ко второй линии обороны.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что бойцы продолжают наносить удары по военным и околовоенным целям в рамках задач, поставленных Верховным главнокомандующим.

При этом в Кремле не раз подчеркивали, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.