«Чернигов. Серия ударов по обнаглевшим бандеровцам, пытавшимся сконцентрироваться для попытки проникнуть в Брянскую область», — заявил собеседник агентства.
Кроме того, по данным Лебедева, ВС России поразили:
- завод по ремонту военной техники в подконтрольном Киеву Запорожье;
- учебный центр авиабазы в пригороде Полтавы, где также обучались операторы БПЛА;
- аэродром в Вознесенске Николаевской области, где собирают беспилотники и тренируют дроноводов;
- резервы ВСУ в районе Днепропетровска, переброшенные ко второй линии обороны.
На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что бойцы продолжают наносить удары по военным и околовоенным целям в рамках задач, поставленных Верховным главнокомандующим.
При этом в Кремле не раз подчеркивали, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.