Новосибирские хирурги спасают руку бойца СВО после атаки дрона

Отмечается, что операция длилась 6,5 часов. Причём это только первый этап лечения. Второй предполагает восстановление сухожилий, чтобы боец мог разгибать/сгибать пальцы. Далее — реабилитация. Если пациент будет следовать рекомендациям, то рука может стать полностью здоровой. На это уходит от 4 месяцев до 2 лет.