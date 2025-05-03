Новосибирские хирурги спасают руку бойца СВО после атаки дрона

Хирурги Новосибирской областной больницы спасают руку 35-летнему бойцу спецоперации. Осколок гранаты сломал ему руку, повредил артерию и застрял в локтевом нерве. Подробности истории передают в пресс-службе медучреждения.
Врачам было важно не просто извлечь осколок и закрыть рану новой кожей, но также «вернуть к жизни» локтевой нерв, чтобы рука могла полноценно функционировать.
«Поскольку часть нерва оказалась оторвана, нам необходимо было нарастить утраченную длину. Для этого мы взяли тонкую суральную веточку подкожного нерва, которая проходит вдоль икроножной мышцы, сложили её втрое, чтобы она стала нужной толщины, и вшили в место разрыва. На функции ноги это никак не отразилось», — пресс-служба больницы цитирует врача Алёну Задоя.
Далее пластические хирурги закрыли кожей участки на ладони (пересадили с предплечья) и предплечье (пересадили с живота).
Отмечается, что операция длилась 6,5 часов. Причём это только первый этап лечения. Второй предполагает восстановление сухожилий, чтобы боец мог разгибать/сгибать пальцы. Далее — реабилитация. Если пациент будет следовать рекомендациям, то рука может стать полностью здоровой. На это уходит от 4 месяцев до 2 лет.