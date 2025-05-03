Киев пытался атаковать Крым западными крылатыми ракетами и морскими БПЛА

«Сегодня ночью с территории Украины была предпринята попытка нанесения ракетного удара по инфраструктуре полуострова Крым восемью крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании и тремя противокорабельными ракетами “Нептун”, — сказано в сообщении военного ведомства.
В ходе противоракетного боя все ракеты уничтожены. Пострадавших и разрушений нет, уточнили в Минобороны.
«Кроме того, силами Черноморского флота в течение суток уничтожены 23 безэкипажных катера противника, которые планировали атаковать объекты прибрежной инфраструктуры Крымского полуострова», — добавили в МО.
В течение ночи была отражена массированная атака беспилотников на Крым. 96 БПЛА были сбиты над территорией полуострова силами ПВО. Кроме того, с 02:00 до 05:00 дежурными огневыми средствами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 14 украинских безэкипажных катеров.