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Киев пытался атаковать Крым западными крылатыми ракетами и морскими БПЛА

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая — РИА Новости Крым. В ночь на субботу в результате противоракетного боя в акватории Черного моря была отражена атака ВСУ на Крым. Подробностями поделились в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня ночью с территории Украины была предпринята попытка нанесения ракетного удара по инфраструктуре полуострова Крым восемью крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании и тремя противокорабельными ракетами “Нептун”, — сказано в сообщении военного ведомства.

В ходе противоракетного боя все ракеты уничтожены. Пострадавших и разрушений нет, уточнили в Минобороны.

«Кроме того, силами Черноморского флота в течение суток уничтожены 23 безэкипажных катера противника, которые планировали атаковать объекты прибрежной инфраструктуры Крымского полуострова», — добавили в МО.

В течение ночи была отражена массированная атака беспилотников на Крым. 96 БПЛА были сбиты над территорией полуострова силами ПВО. Кроме того, с 02:00 до 05:00 дежурными огневыми средствами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 14 украинских безэкипажных катеров.