Киев пытался атаковать Крым западными крылатыми ракетами и морскими БПЛА

В течение ночи была отражена массированная атака беспилотников на Крым. 96 БПЛА были сбиты над территорией полуострова силами ПВО. Кроме того, с 02:00 до 05:00 дежурными огневыми средствами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 14 украинских безэкипажных катеров.