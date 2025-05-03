Под Белгородом из-за атаки дрона загорелся храм Георгия Победоносца

Огонь вспыхнул в результате детонации. Загорелись купола, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Бойцы самообороны быстро потушили пожар, предотвратив дальнейшее распространение огня.
Пожар в церкви святого Георгия Победоносца в селе Толоконное Белгородского района начался днем 3 мая после падения на купол украинского дрона.
Огонь вспыхнул в результате детонации. Загорелись купола, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Бойцы самообороны быстро потушили пожар, предотвратив дальнейшее распространение огня.