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Под Белгородом из-за атаки дрона загорелся храм Георгия Победоносца

Пожар в церкви святого Георгия Победоносца в селе Толоконное Белгородского района начался днем 3 мая после падения на купол украинского дрона.

Источник: Гладков

Огонь вспыхнул в результате детонации. Загорелись купола, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Бойцы самообороны быстро потушили пожар, предотвратив дальнейшее распространение огня.