Жителей Ростовской области, раненных в Новороссийске, перевезут в Ростов

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что пострадавшую в Новороссийске от удара БПЛА семью перевезут в Ростов при первой же возможности.
«Семья госпитализирована в новороссийскую больницу. Отца и младшего ребенка врачи транспортируют в Краснодарскую краевую больницу. Как только позволит их состояние, перевезем их в Ростов. Обязательно окажем семье и материальную помощь», — написал в Телеграм глава донского региона. Он также пояснил, что поручил руководителям профильных ведомств Ростовской области быть в контакте с краснодарскими медиками.
Напомним, что семья из Ростовской области пострадала в результате атаки беспилотников в ночь на 3 мая. Двое родителей и двое несовершеннолетних детей 5 и 9 лет получили ранения и находятся в больнице в тяжёлом состоянии.