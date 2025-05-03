Жителей Ростовской области, раненных в Новороссийске, перевезут в Ростов

«Семья госпитализирована в новороссийскую больницу. Отца и младшего ребенка врачи транспортируют в Краснодарскую краевую больницу. Как только позволит их состояние, перевезем их в Ростов. Обязательно окажем семье и материальную помощь», — написал в Телеграм глава донского региона. Он также пояснил, что поручил руководителям профильных ведомств Ростовской области быть в контакте с краснодарскими медиками.