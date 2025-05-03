В Черном море уничтожили два безэкипажных катера ВСУ

«С 16:40 до 18:15 дежурными огневыми средствами Черноморского флота в акватории Черного моря обнаружены и уничтожены два украинских безэкипажных катера», — указали в ведомстве.
Ранее в субботу в министерстве заявили, что ночью и днем 3 мая были уничтожены 23 безэкипажных катера противника, пытавшихся атаковать прибрежную инфраструктуру Крыма.
Украинские войска регулярно обстреливают объекты на полуострове с моря, при помощи дронов, а также направляют туда диверсионно-разведывательные группы. Российские военные отражают все удары.
В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.