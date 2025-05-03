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В Черном море уничтожили два безэкипажных катера ВСУ

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Силы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера ВСУ в Черном море, говорится в сообщении Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«С 16:40 до 18:15 дежурными огневыми средствами Черноморского флота в акватории Черного моря обнаружены и уничтожены два украинских безэкипажных катера», — указали в ведомстве.

Ранее в субботу в министерстве заявили, что ночью и днем 3 мая были уничтожены 23 безэкипажных катера противника, пытавшихся атаковать прибрежную инфраструктуру Крыма.

Украинские войска регулярно обстреливают объекты на полуострове с моря, при помощи дронов, а также направляют туда диверсионно-разведывательные группы. Российские военные отражают все удары.

В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.