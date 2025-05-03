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Два безэкипажных катера уничтожены в Черном море

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая — РИА Новости Крым. Силы Черноморского флота России отразили новую атаку ВСУ на Крым. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: Krzysztof Zatycki/ZUMA Press Wire

«С 16.40 до 18.15 дежурными огневыми средствами Черноморского флота в акватории Черного моря обнаружены и уничтожены два украинских безэкипажных катера», — сказано в сообщении.

В ночь на субботу с территории Украины была предпринята попытка нанесения ракетного удара по инфраструктуре полуострова Крым восемью крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании и тремя противокорабельными ракетами «Нептун».

Кроме того, за сутки силами Черноморского флота в течение суток уничтожены 23 безэкипажных катера, которые планировали атаковать объекты прибрежной инфраструктуры Крымского полуострова.

96 БПЛА были сбиты над территорией полуострова силами ПВО.