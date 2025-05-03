Два безэкипажных катера уничтожены в Черном море

«С 16.40 до 18.15 дежурными огневыми средствами Черноморского флота в акватории Черного моря обнаружены и уничтожены два украинских безэкипажных катера», — сказано в сообщении.
В ночь на субботу с территории Украины была предпринята попытка нанесения ракетного удара по инфраструктуре полуострова Крым восемью крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании и тремя противокорабельными ракетами «Нептун».
Кроме того, за сутки силами Черноморского флота в течение суток уничтожены 23 безэкипажных катера, которые планировали атаковать объекты прибрежной инфраструктуры Крымского полуострова.
96 БПЛА были сбиты над территорией полуострова силами ПВО.