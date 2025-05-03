В Целинском районе после атаки БПЛА повреждены 11 домов

В поселке Целина, где в ночь на субботу упали осколки беспилотника, специалисты завершили обследовать домовладения на территории трех кварталов. Об этом сообщила глава района.
После обследования выяснилось, что повреждения получили 11 частных домовладений, две коммерческие организации и два муниципальных учреждения. У них частично повреждены оконные блоки и дверные проемы.
Ранее сообщалось, что после падения обломков дрона загорелась крыша двух домов. Одно здание было нежилым, а во втором эвакуировали семью. Как сообщил Юрий Слюсарь, им окажут помощь в восстановлении дома и направят единовременные выплаты.