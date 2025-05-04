Мэр Кравченко: в Новороссийске в результате атаки ВСУ пострадали 95 квартир

В Новороссийске Краснодарского края продолжается обследование жилых помещений и территорий после недавней массированной атаки киевского режима. Работы начались с раннего утра 3 мая, сразу после снятия сигнала об опасности. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своём Telegram-канале.
В Восточном районе зафиксировано повреждение 22 квартир, в окнах выбиты стёкла. Восстановительные работы планируется провести в ближайшее время. Электроснабжение и интернет оперативно восстановлены.
В Центральном районе пострадали 31 квартира — здесь выбиты стеклопакеты, повреждён фасад здания, а также частично пострадало имущество одного из жильцов.
В Южном районе более серьёзные повреждения: в одном из многоквартирных домов полностью разрушены две квартиры, а ещё две получили повреждения от взрыва, затронуты стены и имущество жильцов. В общей сложности здесь повреждены 42 квартиры.
В Новороссийском и Приморском районах повреждений инфраструктуры и жилых домов не зафиксировано.
Обследование территории продолжается. Как отметил глава города, основная цель — быстро составить акты обследования, чтобы жители могли получить первоначальные выплаты и средства на восстановление утраченного имущества. Подрядчики и управляющие компании многоквартирных домов готовы оказать необходимую помощь.
«В настоящий момент необходимости в открытии пунктов временного размещения нет. Ситуацию держу на личном контроле, вся необходимая поддержка и помощь обязательно будет оказана», — отметил Андрей Кравченко.