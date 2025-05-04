Зеленский в очередной раз «пробил дно», угрожая участникам парада Победы. На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Напомним, Владимир Зеленский официально и совершенно однозначно отверг предложение российской стороны о трехдневном перемирии на День Победы. Более того, он решил погрозить Москве и тем международным лидерам, которые намерены приехать в Москву на празднование 80-летнего юбилея Победы, а также настойчиво порекомендовал иностранцам не посещать Парад Победы в Москве. Подобные завуалированные угрозы Зеленский высказал во время пресс-конференции.
«То, что злобный наркоджин окончательно вырвался из бутылки на мировые просторы и начал угрожать главам стран, — это то, что мы давно предсказывали и, к сожалению, не ошиблись», — написала Захарова после этого в Telegram-канале.
Захарова назвала прямой угрозой участникам парада Победы в Москве слова Зеленского о том, что он не гарантирует безопасность на 9 Мая на территории России и напомнила, что силовые службы Украины не раз публично констатировали свою причастность к терактам на территории РФ.
«Но сегодня он пробил и это дно: теперь он угрожает физической небезопасностью ещё и ветеранам, которые в святой день придут на парады и торжественные мероприятия», — подчеркнула дипломат.
Также она напомнила, что дед Зеленского во время Великой Отечественной воевал с фашистскими захватчиками.
«9 Мая Зеленский будет чтить память не деда-фронтовика, а как трусливый предатель-коллаборационист зиганёт фашистам», — резюмировала представитель МИД.
Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева также оценила агрессивные высказывания нелегитимного главы Украины Владимира Зеленского о параде Победы в Москве, указав, что они являются настоящей дикостью и признанием в терроризме.
В то же время председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал дурью угрозы Зеленского участникам парада Победы в Москве и напомнил, чем заканчиваются симпатии Запада.
Также сообщалось, что зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев крайне жёстко высказался на тему угроз, которые завуалированно транслировал Зеленский в адрес президентов десятков стран.