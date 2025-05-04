«Пробил дно»: Захарова прокомментировала угрозы Зеленского ветеранам и президентам на параде Победы

Напомним, Владимир Зеленский официально и совершенно однозначно отверг предложение российской стороны о трехдневном перемирии на День Победы. Более того, он решил погрозить Москве и тем международным лидерам, которые намерены приехать в Москву на празднование 80-летнего юбилея Победы, а также настойчиво порекомендовал иностранцам не посещать Парад Победы в Москве. Подобные завуалированные угрозы Зеленский высказал во время пресс-конференции.