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В Киеве прогремели взрывы

В Киеве и Киевской области Украины объявлена воздушная тревога.

Источник: Комсомольская правда

В Киевской области и непосредственно в украинской столице — Киеве — прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

Известно, что в настоящее время как в Киеве, так и во всей Киевской области действует воздушная тревога.

Мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале сообщил, что в городе работают силы ПВО.

Ранее KP.RU писал, что на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. При этом дополнительно сообщалось, что сирены во время воздушной тревоги на Украине не умолкали в течение 20 минут.

Также ранее взрыв на фоне объявленной по Украине воздушной тревоги прогремел под Одессой, в портовом городе Черноморске.