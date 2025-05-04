В Киеве прогремели взрывы

В Киевской области и непосредственно в украинской столице — Киеве — прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».
Известно, что в настоящее время как в Киеве, так и во всей Киевской области действует воздушная тревога.
Мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале сообщил, что в городе работают силы ПВО.
Ранее KP.RU писал, что на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. При этом дополнительно сообщалось, что сирены во время воздушной тревоги на Украине не умолкали в течение 20 минут.
Также ранее взрыв на фоне объявленной по Украине воздушной тревоги прогремел под Одессой, в портовом городе Черноморске.