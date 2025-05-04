Кадыров: Российские военные пресекли попытку ВСУ прорваться в Курскую область

Кадыров разместил в своем Telegram-канале видео, в котором показал взаимодействие различных подразделений российских войск, противодействующих ВСУ в приграничье и саркастически охарактеризовал украинских военных как «бедолаг», которые никак не могут смириться с тем, что были изгнаны с российских территорий.