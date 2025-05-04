Кадыров: Российские военные пресекли попытку ВСУ прорваться в Курскую область

Российские военные разгромили группу ВСУ, которая пыталась проникнуть на территорию Курской области. Об этом информировал глава Чечни Рамзан Кадыров.
Кадыров разместил в своем Telegram-канале видео, в котором показал взаимодействие различных подразделений российских войск, противодействующих ВСУ в приграничье и саркастически охарактеризовал украинских военных как «бедолаг», которые никак не могут смириться с тем, что были изгнаны с российских территорий.
«На кадрах отряд “Каштана” спецназа “АХМАТ” МО РФ во взаимодействии со штурмовыми группами 2-й бригады спецназа, 15 танкового полка 1 мср предотвратили проникновение бандитов ВСУ с украинской стороны на территорию Курской области. Никак не уймутся бедолаги после позорного изгнания с российской земли», — написал Кадыров.
Глава Чечни описал схему, по которой действовали российские военные. По его словам, дроноводы выявляют местонахождение групп ВСУ и передают координаты артиллеристам, танкистам и штурмовикам, после чего те громят украинских военных точными ударами.
Напомним, 26 апреля президенту РФ Владимиру Путину доложили о том, что Курская область освобождена от ВСУ. Начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что разгром ВСУ завершился освобождением села Горналь в Курской области.
Ранее сообщалось, что после неудачных попыток Вооруженных сил Украины в Курском приграничье, они предприняли попытку проникнуть в Белгородскую область. Все попытки вклиниться на российскую территорию были успешно пресечены ВС РФ.
О том, как российские военные пресекли попытку украинской диверсионно-разведывательной группы проникнуть в Брянскую область, читайте здесь на KP.RU.
Тем временем 3 мая Ивановские десантники отметили 81-ю годовщину образования 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознаменной ордена Кутузова II степени дивизии мощными ударами по противнику.
Также сайт KP.RU писал, как операторы беспилотников зачищают позиции ВСУ вместо штурмовиков. После налета беспилотников мотострелки, как правило, беспрепятственно занимают позиции ВСУ и успешно вытесняют врага.