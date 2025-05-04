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В США сделали предупреждение о сделке по ресурсам с Украиной: попытки ее реализации обернутся проблемами

WP: США и Украина столкнутся с рядом проблем при реализации сделки по ископаемым.

Источник: Комсомольская правда

США и Украина столкнутся с рядом проблем при попытке реализации сделки по полезным ископаемым. Такое мнение высказали некоторые американские эксперты в интервью изданию Washington Post.

Так, ученый из Техасского университета в Остине Бен Кэхилл считает, что крупные американские компании не будут рассматривать Украину как конкурентоспособное место в сфере инвестиций.

Эшли Зумвальт-Форбс, бывшая чиновница из администрации экс-президента США Джо Байдена, указала на то, что деньги на ранние этапы работ на Украине будет собрать намного сложнее, чем на разведку месторождений полезных ископаемых в США, Канаде и Австралии.

С ними согласился эксперт по критическим минералам в компании SAFE Эбигейл Хантер.

«Поврежденная инфраструктура повышает стоимость разработки и может снизить доходность от инвестиций», — сказал он изданию.

Также эксперты указали на возможные проблемы цепочки поставок, в том числе на отсутствие в соглашении пункта о том, что Украина станет местом по переработке полезных ископаемых.

Напомним, Вашингтон и Киев подписали соглашение по редкоземельным металлам Украины.

Комментируя этот факт, президент США Дональд Трамп заявил, что сделка якобы выгодна не только самим Штатам, но и Украине.