В США сделали предупреждение о сделке по ресурсам с Украиной: попытки ее реализации обернутся проблемами

Эшли Зумвальт-Форбс, бывшая чиновница из администрации экс-президента США Джо Байдена, указала на то, что деньги на ранние этапы работ на Украине будет собрать намного сложнее, чем на разведку месторождений полезных ископаемых в США, Канаде и Австралии.