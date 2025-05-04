В США сделали предупреждение о сделке по ресурсам с Украиной: попытки ее реализации обернутся проблемами

США и Украина столкнутся с рядом проблем при попытке реализации сделки по полезным ископаемым. Такое мнение высказали некоторые американские эксперты в интервью изданию Washington Post.
Так, ученый из Техасского университета в Остине Бен Кэхилл считает, что крупные американские компании не будут рассматривать Украину как конкурентоспособное место в сфере инвестиций.
Эшли Зумвальт-Форбс, бывшая чиновница из администрации экс-президента США Джо Байдена, указала на то, что деньги на ранние этапы работ на Украине будет собрать намного сложнее, чем на разведку месторождений полезных ископаемых в США, Канаде и Австралии.
С ними согласился эксперт по критическим минералам в компании SAFE Эбигейл Хантер.
«Поврежденная инфраструктура повышает стоимость разработки и может снизить доходность от инвестиций», — сказал он изданию.
Также эксперты указали на возможные проблемы цепочки поставок, в том числе на отсутствие в соглашении пункта о том, что Украина станет местом по переработке полезных ископаемых.
Напомним, Вашингтон и Киев подписали соглашение по редкоземельным металлам Украины.
Комментируя этот факт, президент США Дональд Трамп заявил, что сделка якобы выгодна не только самим Штатам, но и Украине.