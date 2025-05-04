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Самыми жестокими к курским жителям были наемники, заявил Алаудинов

КУРСК, 4 мая — РИА Новости. Наибольшую жестокость к жителям территорий Курской области в период их захвата ВСУ проявили иностранные наемники, которые не щадили даже детей, заявил РИА Новости командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

Источник: © РИА Новости

«Наемники проявляли наибольшую жестокость по отношению к нашим мирным жителям. Надо отметить, что во время захвата нашей территории Курской области украинскими формированиями наиболее отличились именно иностранцы, которые вели себя очень жестоко: убивали мирных жителей без разбора, что женщин, что детей, что мужчин, что бабушек, что дедушек — они пытались убить максимальное количество русских», — сказал Алаудинов.

Командир «Ахмата» подчеркнул, что некоторые военнослужащие ВСУ даже предупреждали жителей Курской области, что сзади идут наемники и нужно спасаться.

Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники — найдены и наказаны.