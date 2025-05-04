Морпех группировки «Север» в боях за Горналь уничтожил девять военных ВСУ

«Только один наш военнослужащий в стрелковом бою уничтожил девять неонацистов. Один наш морской пехотинец, 32-го батальона», — сказал военнослужащий морской пехоты Черноморского флота с позывным Боцман на видео, предоставленном ТАСС Минобороны РФ.