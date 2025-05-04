«Только один наш военнослужащий в стрелковом бою уничтожил девять неонацистов. Один наш морской пехотинец, 32-го батальона», — сказал военнослужащий морской пехоты Черноморского флота с позывным Боцман на видео, предоставленном ТАСС Минобороны РФ.
В министерстве сообщили, что в ходе освобождения населенного пункта Горналь российские военнослужащие успешно заняли стратегически важную высоту, осуществили захват трофейного вооружения и документации, принадлежащей формированиям ВСУ. Боцман продемонстрировал трофейные образцы стрелкового оружия и боеприпасов стран НАТО и Украины, взятые в боях за курское приграничье. Военнослужащий отметил преимущество российских вооружений, включая конструкцию, массу, прицельность, дальность стрельбы и простоту использования.
Село Горналь Курской области было последним населенным пунктом, находившимся под контролем Вооруженных сил Украины. О его освобождении подразделениями группировки войск «Север» сообщили 26 апреля. Военнослужащие группировки продолжают выполнение поставленных задач в ходе проведения СВО.