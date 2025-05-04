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Морпех группировки «Север» в боях за Горналь уничтожил девять военных ВСУ

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Военнослужащий 382-го отдельного батальона морской пехоты 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота группировки войск «Север» в боях за Горналь в Курской области ликвидировал из стрелкового оружия девять солдат ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Только один наш военнослужащий в стрелковом бою уничтожил девять неонацистов. Один наш морской пехотинец, 32-го батальона», — сказал военнослужащий морской пехоты Черноморского флота с позывным Боцман на видео, предоставленном ТАСС Минобороны РФ.

В министерстве сообщили, что в ходе освобождения населенного пункта Горналь российские военнослужащие успешно заняли стратегически важную высоту, осуществили захват трофейного вооружения и документации, принадлежащей формированиям ВСУ. Боцман продемонстрировал трофейные образцы стрелкового оружия и боеприпасов стран НАТО и Украины, взятые в боях за курское приграничье. Военнослужащий отметил преимущество российских вооружений, включая конструкцию, массу, прицельность, дальность стрельбы и простоту использования.

Село Горналь Курской области было последним населенным пунктом, находившимся под контролем Вооруженных сил Украины. О его освобождении подразделениями группировки войск «Север» сообщили 26 апреля. Военнослужащие группировки продолжают выполнение поставленных задач в ходе проведения СВО.