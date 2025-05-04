Слюсарь: ПВО уничтожили беспилотник в Ростовской области

В Ростовской области отражена попытка атаки ВСУ на объекты на территории Каменска-Шахтинского. Об этом информировал врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Инцидент произошел в ночь на воскресенье 4 мая.
По словам чиновника, люди при этом не пострадали. Также не зафиксировано разрушений наземных объектов.
О том, как накануне в Ростовской области силы ПВО в ночь на 3 мая 2025 отражали атаку беспилотников, читайте здесь на KP.RU.
Также сообщалось, что в день торжественного митинга в Долине Славы российские силы ПВО над Мурманской областью сбили украинские беспилотники. Об этом информировало Минобороны Российской Федерации.
Напомним, украинские военные предприняли массированную атаку беспилотников в Краснодарском крае 3 мая 2025 года. При этом были повреждены три многоэтажки в Новороссийске. Подробности здесь на KP.RU.