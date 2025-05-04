ТАСС: некоторые пленные из ВСУ с сумского направления хотели бы остаться в РФ

«Есть такие, кто хотел бы остаться жить в России. Однако большинство все же хотели бы вернуться к своим семьям. При этом важно подчеркнуть, что военнопленные в основном уверены, что если бы на территории и других украинских областей прошли референдумы о воссоединении с Российской Федерацией, то границы нашей страны могли бы существенно расшириться», — рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что большинство жен и матерей, которые связывались с российскими силовиками через бот обратной связи в Telegram, просят не возвращать пленных обратно. По его словам, это объясняется тем, что после обмена мужчин снова мобилизуют, а в случае отказа могут убить «как российских шпионов».
«Объединяет большинство военнослужащих ВСУ, решивших сложить оружие, отрезок их жизненного пути после начала СВО: уклонялся от мобилизации, поймали сотрудники ТЦК (аналог военкомата — прим. ТАСС), прошел медкомиссию за несколько минут, отправлен на краткосрочную подготовку, получил приказ выдвигаться на позиции, где был брошен командованием и сдался в плен», — добавил собеседник агентства.
Ранее в силовых структурах ТАСС сообщали, что родственники украинских солдат используют чат-боты в Telegram, созданные для сдачи в плен, чтобы пожаловаться на командиров ВСУ. Ежедневно поступает до 100 обращений. Администраторы проводят с родственниками психологические беседы.
По данным силовых структур, в Курской области без вести пропавшими считаются десятки тысяч солдат ВСУ.