ТАСС: некоторые пленные из ВСУ с сумского направления хотели бы остаться в РФ

«Есть такие, кто хотел бы остаться жить в России. Однако большинство все же хотели бы вернуться к своим семьям. При этом важно подчеркнуть, что военнопленные в основном уверены, что если бы на территории и других украинских областей прошли референдумы о воссоединении с Российской Федерацией, то границы нашей страны могли бы существенно расшириться», — рассказал собеседник агентства.