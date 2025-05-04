Иностранные наёмники проявляли наибольшую жестокость к мирному населению Курской области и убивали даже детей, заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов.
«Наиболее отличились именно иностранцы, которые вели себя очень жестоко: убивали мирных жителей без разбора, что женщин, что детей, что мужчин, что бабушек, что дедушек — они пытались убить максимальное количество русских», — сказал генерал-лейтенант, которого цитирует РИА Новости.
При этом он отметил, что некоторые украинские военнослужащие предупреждали граждан о приближении наёмников и призвали людей спасаться.
Напомним, в начале апреля первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что киевский режим не успел скрыть следы своих преступлений в Курской области.