Алаудинов: иностранные наёмники ВСУ в Курской области убивали даже детей

«Наиболее отличились именно иностранцы, которые вели себя очень жестоко: убивали мирных жителей без разбора, что женщин, что детей, что мужчин, что бабушек, что дедушек — они пытались убить максимальное количество русских», — сказал генерал-лейтенант, которого цитирует РИА Новости.