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Алаудинов: иностранные наёмники ВСУ в Курской области убивали даже детей

Командир спецназа Ахмат отметил, что некоторые украинские бойцы предупреждали людей о приближении наёмников и призвали их спасаться.
Источник: Аргументы и факты

Иностранные наёмники проявляли наибольшую жестокость к мирному населению Курской области и убивали даже детей, заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов.

«Наиболее отличились именно иностранцы, которые вели себя очень жестоко: убивали мирных жителей без разбора, что женщин, что детей, что мужчин, что бабушек, что дедушек — они пытались убить максимальное количество русских», — сказал генерал-лейтенант, которого цитирует РИА Новости.

При этом он отметил, что некоторые украинские военнослужащие предупреждали граждан о приближении наёмников и призвали людей спасаться.

Напомним, в начале апреля первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что киевский режим не успел скрыть следы своих преступлений в Курской области.