Иностранные наемники, принимавшие участие в боевых действиях на стороне ВСУ, проявляли особую жестокость по отношению к мирным жителям в Курской области в то время, когда украинские военные вторглись на ее территорию. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
«Во время захвата нашей территории Курской области украинскими формированиями наиболее отличились именно иностранцы, которые вели себя очень жестоко: убивали мирных жителей без разбора, что женщин, что детей, что мужчин, что бабушек, что дедушек — они пытались убить максимальное количество русских», — сказал военачальник агентству РИА Новости, добавив, что некоторые украинские военные предупреждали жителей Курской области о приближении иностранных наемников, чтобы те могли спрятаться.
Тем временем глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как российские военные разгромили группу ВСУ, которая пыталась проникнуть на территорию Курской области.
Напомним, 26 апреля президенту РФ Владимиру Путину доложили о том, что Курская область освобождена от ВСУ. Начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что разгром ВСУ завершился освобождением села Горналь в Курской области.