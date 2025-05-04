«Во время захвата нашей территории Курской области украинскими формированиями наиболее отличились именно иностранцы, которые вели себя очень жестоко: убивали мирных жителей без разбора, что женщин, что детей, что мужчин, что бабушек, что дедушек — они пытались убить максимальное количество русских», — сказал военачальник агентству РИА Новости, добавив, что некоторые украинские военные предупреждали жителей Курской области о приближении иностранных наемников, чтобы те могли спрятаться.