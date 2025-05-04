Российские силы ПВО уничтожили 13 дронов ВСУ над тремя регионами за ночь

По данным военного ведомства, с 21:15 до 05:15 по московскому времени расчеты ПВО сбили 11 беспилотников в небе над Ростовской областью и по одному дрону над Белгородской и Брянской областями. Все уничтоженные БПЛА относились к самолетному типу.