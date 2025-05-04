Российские силы ПВО уничтожили 13 дронов ВСУ над тремя регионами за ночь

Российские системы противовоздушной обороны за ночь на 4 мая перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, воздушные цели были нейтрализованы над Ростовской, Белгородской и Брянской областями.
По данным военного ведомства, с 21:15 до 05:15 по московскому времени расчеты ПВО сбили 11 беспилотников в небе над Ростовской областью и по одному дрону над Белгородской и Брянской областями. Все уничтоженные БПЛА относились к самолетному типу.
Ранее Минобороны Российской Федерации информировало, что 3 мая над акваторией Черного моря средствами ПВО были уничтожены восемь крылатых ракет воздушного базирования «Storm Shadow» и три украинские ракеты «Нептун-МД». Кроме того, ликвидировано 14 украинских беспилотных катеров.
Также российские военные нанесли удар по скоплению киевских боевиков в районе населенного пункта в Сумской области. Под удар попали боевики ВСУ, которые ранее бежали из Курской области.