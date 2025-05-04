В ходе СВО погиб бывший пекарь из Очерского округа

Павел Бояршинов родился в деревне Лужково Очерского района. При прохождении военной службы освоил специальности моториста и электромонтера. Вернулся домой в звании младшего сержанта. Работал пекарем. В декабре 2023 года заключил контракт с минобороны РФ и отправился в зону СВО. Погиб 29 сентября 2024 года при выполнении обязанностей военной службы.