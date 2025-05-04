Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ходе СВО погиб бывший пекарь из Очерского округа

Прощание с Павлом Бояршиновым состоится 5 мая.

Источник: Соцсети

В ходе проведения специальной военной операции погиб военнослужащий Павел Бояршинов из Очерского округа. Ему было 43 года. Об этом сообщает администрация муниципалитета на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Павел Бояршинов родился в деревне Лужково Очерского района. При прохождении военной службы освоил специальности моториста и электромонтера. Вернулся домой в звании младшего сержанта. Работал пекарем. В декабре 2023 года заключил контракт с минобороны РФ и отправился в зону СВО. Погиб 29 сентября 2024 года при выполнении обязанностей военной службы.

Администрация округа выразила соболезнования родным и близким погибшего бойца. Церемония прощания с военнослужащим состоится в понедельник, 5 мая, в Очере.