В ходе СВО погиб бывший пекарь из Очерского округа

В ходе проведения специальной военной операции погиб военнослужащий Павел Бояршинов из Очерского округа. Ему было 43 года. Об этом сообщает администрация муниципалитета на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Павел Бояршинов родился в деревне Лужково Очерского района. При прохождении военной службы освоил специальности моториста и электромонтера. Вернулся домой в звании младшего сержанта. Работал пекарем. В декабре 2023 года заключил контракт с минобороны РФ и отправился в зону СВО. Погиб 29 сентября 2024 года при выполнении обязанностей военной службы.
Администрация округа выразила соболезнования родным и близким погибшего бойца. Церемония прощания с военнослужащим состоится в понедельник, 5 мая, в Очере.