Силовики рассказали о желании некоторых пленных из ВСУ остаться в России

Некоторые бойцы ВСУ, которые сдались в плен на сумском направлении спецоперации, заявили о желании остаться в РФ, сообщили в российских силовых структурах.
«Есть такие, кто хотел бы остаться жить в России. Однако большинство все же хотели бы вернуться к своим семьям», — сказал источник, слова которого приводит ТАСС.
Он отметил, что украинские пленные в основном уверены в том, что границы РФ расширились бы, если на территории Сумской области и других регионов Украины состоялись бы референдумы о воссоединении. Собеседник также заявил, что большинство жен и матерей пленных бойцов ВСУ, которое связывалось с российскими силовиками, просят не возвращать их обратно.
По его словам, женщины объясняют это тем, что пленных, переданных Россией, киевский режим вновь направляет в ВСУ. Кроме того, мужчин могут убить, обвинив их в шпионаже.
Напомним, 2 мая украинские военные, пытавшиеся пересечь российскую границу в Курской области на направлении Гоптаровки, массово сдались в плен. Прорыва госграницы удалось не допустить.