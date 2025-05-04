Силовики рассказали о желании некоторых пленных из ВСУ остаться в России

Он отметил, что украинские пленные в основном уверены в том, что границы РФ расширились бы, если на территории Сумской области и других регионов Украины состоялись бы референдумы о воссоединении. Собеседник также заявил, что большинство жен и матерей пленных бойцов ВСУ, которое связывалось с российскими силовиками, просят не возвращать их обратно.