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ТАСС: Некоторые пленные бойцы ВСУ с сумского направления хотели бы остаться в РФ

Силовики заявили, что некоторые пленные бойцы ВСУ хотят остаться жить в России.

Источник: Комсомольская правда

Часть украинских пленных, сдавшихся на сумском направлении, выразила желание остаться в России. Как сообщает ТАСС, такие заявления поступают от некоторых бойцов, тогда как большинство хотят вернуться к семьям.

«Есть такие, кто хотел бы остаться жить в России. Однако большинство все же хотели бы вернуться к своим семьям», — говорится в сообщении.

Источник в силовых ведомствах отметил, что многие пленные убеждены, что если бы на других украинских территориях провели референдумы о присоединении к России, границы могли бы значительно измениться.

Особое внимание собеседник агентства уделил обращениям родственников пленных. По его словам, большинство жен и матерей, связывающихся через Telegram-бот, просят не возвращать бойцов на Украину. Они опасаются, что после обмена мужчин снова призовут в армию, а в случае отказа могут обвинить в шпионаже в пользу России и убить.

Накануне военнослужащий ВСУ Константин Таукач, попавший в плен, сообщил о критической ситуации с моральным духом в украинской армии. По его словам, солдаты всё чаще отказываются выполнять приказы командования, которые неминуемо ведут к гибели.