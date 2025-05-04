ТАСС: Некоторые пленные бойцы ВСУ с сумского направления хотели бы остаться в РФ

Особое внимание собеседник агентства уделил обращениям родственников пленных. По его словам, большинство жен и матерей, связывающихся через Telegram-бот, просят не возвращать бойцов на Украину. Они опасаются, что после обмена мужчин снова призовут в армию, а в случае отказа могут обвинить в шпионаже в пользу России и убить.