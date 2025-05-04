Жителям Ростовской области строго запретили поднимать обломки беспилотников

Жителям Целинского района в целях безопасности категорически запретили поднимать обломки вражеских беспилотников, фотографировать их и снимать на видео, а также публиковать в сети. Соответствующую информацию опубликовала в своём Telegram-канале глава муниципалитета Оксана Косенко.