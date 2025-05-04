Жителям Ростовской области строго запретили поднимать обломки беспилотников

Жителям Целинского района в целях безопасности категорически запретили поднимать обломки вражеских беспилотников, фотографировать их и снимать на видео, а также публиковать в сети. Соответствующую информацию опубликовала в своём Telegram-канале глава муниципалитета Оксана Косенко.
В случае обнаружения фрагментов БПЛА дончанам рекомендовали обращаться в службы экстренного реагирования.
«Не поддавайтесь на провокации и сохраняйте спокойствие», — обратилась к землякам Оксана Косенко.
Напомним, что 3 мая после падения обломком БПЛА в посёлке Целина Ростовской области объявили режим ЧС в границах улиц Советская и Калинина, а также границ улиц 3-я линия и 7-я линия.