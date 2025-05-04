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Общее число безэкипажных катеров, уничтоженных за сутки в Черном море, увеличилось до 25

Массированная атака на российские регионы не прекращается второй день подряд.

Источник: Krzysztof Zatycki/ZUMA Press Wire

Вечером 3 мая Минобороны России сообщило об обнаружении и уничтожении еще двух безэкипажных катеров ВСУ в акватории Черного моря. Атаки были отражены с 16.40 до 18.15. Ранее в тот же день было уничтожено еще 23 безэкипажных катера, пытавшиеся атаковать объекты в Крыму.

Кроме того, над Черным морем было сбито 8 крылатых ракет Storm Shadow и 3 управляемые ракеты «Нептун-МД». Всего над российскими регионами за минувшие сутки было уничтожено 170 беспилотников самолетного типа.

Неспокойной выдалась и ночь на 4 мая. Как сообщал «Югополис», над тремя регионами России было сбито 13 украинских БПЛА. Большинство из них — 11 — пытались атаковать Ростовскую область.