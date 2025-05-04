Общее число безэкипажных катеров, уничтоженных за сутки в Черном море, увеличилось до 25

Вечером 3 мая Минобороны России сообщило об обнаружении и уничтожении еще двух безэкипажных катеров ВСУ в акватории Черного моря. Атаки были отражены с 16.40 до 18.15. Ранее в тот же день было уничтожено еще 23 безэкипажных катера, пытавшиеся атаковать объекты в Крыму.