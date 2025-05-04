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Путин: у России достаточно сил, чтобы довести СВО до логического завершения

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Россия имеет достаточно сил и средств, чтобы довести спецоперацию на Украине до логического завершения с нужным для РФ результатом, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Источник: РИА "Новости"

«У нас достаточно сил и средств для того, чтобы довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для России результатом», — сказал Путин журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину. Кадры интервью вошли в новый фильм «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».