ВСУ за сутки потеряли более 255 военных в зоне «Запада»

Также ВСУ потеряли 11 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град» и три артиллерийских орудия, из них два западного производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США и два склада боеприпасов.