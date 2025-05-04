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ВСУ за сутки потеряли более 255 военных в зоне «Запада»

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Суточные потери ВС Украины в зоне ответственности группировки войск «Запад» составили более 255 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: MoD Crown Copyright

«Подразделения группировки войск “Запад” нанесли поражение формированиям 3 механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Боровая, Григоровка, Кутьковка, Пески Радьковские, Купянск Харьковской области и Карповка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 255 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты», — сказано в сообщении.

Также ВСУ потеряли 11 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град» и три артиллерийских орудия, из них два западного производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США и два склада боеприпасов.