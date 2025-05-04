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Подразделения «Центра» улучшили положение по переднему краю

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли в зоне ее ответственности до 520 военных, два танка, в том числе АМХ производства Франции. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: Алексей Коновалов/ТАСС

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям 3 механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ и 2 бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Миролюбовка, Новопавловка, Новосергеевка, Гродовка, Новоэкономическое и Зверево Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 520 военнослужащих, два танка, в том числе танк АМХ производства Франции», — сказали там.

Также ВСУ потеряли две боевые бронированные машины, девять автомобилей и восемь артиллерийских орудий. Уничтожен склад боеприпасов.