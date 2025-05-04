Подразделения «Центра» улучшили положение по переднему краю

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли в зоне ее ответственности до 520 военных, два танка, в том числе АМХ производства Франции. Об этом сообщили в Минобороны России.