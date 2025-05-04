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ВС РФ поразили объекты инфраструктуры военных аэродромов

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Российские военные поразили объекты инфраструктуры военных аэродромов, предприятий ВПК Украины, пусковую установку ракетного комплекса «Нептун». Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены объекты инфраструктуры военных аэродромов, предприятий военно-промышленного комплекса, цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов, пусковая установка противокорабельного ракетного комплекса “Нептун”, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 158 районах», — сказали там.