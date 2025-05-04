ВС РФ поразили объекты инфраструктуры военных аэродромов

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены объекты инфраструктуры военных аэродромов, предприятий военно-промышленного комплекса, цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов, пусковая установка противокорабельного ракетного комплекса “Нептун”, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 158 районах», — сказали там.