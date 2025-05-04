Чекисты предупреждают: враг ищет пособников в Приморье

Напомним, что Управлением ФСБ России по Приморскому краю ранее был задержан житель Приморского края, причастный к сотрудничеству с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины. По заданию ГУР россиянин собирал сведения об объектах военной инфраструктуры края. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, а сам он заключен под стражу.