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Чекисты предупреждают: враг ищет пособников в Приморье

Жители Приморского края столкнулись с очередной провокацией со стороны противника.

Источник: ДЕЙТА

Граждане стали видеть комментарии под публикациями в официальных пабликах в мессенджере Телеграм с предложением стать агентами или «поджигателями», сообщает ИА DEITA.RU.

В подобных комментариях отдельно указано, что преимущество отдаётся российским военным, находящимся на территории бывших советских республик, а также в Сирии и Африке.

В случае успешной вербовки, провокаторы обещают солидную заработную плату в долларах США, а также конфиденциальность, защиту и безопасность.

Распространение подобных комментариев в очередной раз доказывает, что враг не дремлет и не оставляет своих попыток посеять террор в нашем обществе.

Напомним, что Управлением ФСБ России по Приморскому краю ранее был задержан житель Приморского края, причастный к сотрудничеству с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины. По заданию ГУР россиянин собирал сведения об объектах военной инфраструктуры края. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, а сам он заключен под стражу.

Приморские чекисты предупреждают, что сотрудничество с иностранным государством, международной либо иностранной организацией влечёт за собой ответственность, предусмотренную ст. 275, 275.1 и иными составами преступлений УК РФ.