Путин сравнил действия бойцов СВО с подвигом псковских десантников в Чечне

«Тогда вот эти мальчишки 20-летние воевали в 6-й роте (104-го полка Псковской дивизии ВДВ — ред). Они же только-только от мамы оторвались. Совсем недавно на дискотеках танцевали. И вдруг оказались в такой ситуации… И сражались до конца. До конца. Бой несколько раз переходил в рукопашную. Лопатами дрались. А командир батальона, который там оказался, получив тяжелейшее ранение, фактически без двух ног остался. Продолжал бой и в конечном итоге вызвал огонь и артиллерию на себя. То же самое у нас происходит во многих случаях сейчас, когда складывается такая обстановка», — сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия».