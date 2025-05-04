Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин сравнил действия бойцов СВО с подвигом псковских десантников в Чечне

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сравнил действия многих участников СВО с подвигом десантников Псковской дивизии в Чечне.

Источник: Александр Река/ТАСС

«Тогда вот эти мальчишки 20-летние воевали в 6-й роте (104-го полка Псковской дивизии ВДВ — ред). Они же только-только от мамы оторвались. Совсем недавно на дискотеках танцевали. И вдруг оказались в такой ситуации… И сражались до конца. До конца. Бой несколько раз переходил в рукопашную. Лопатами дрались. А командир батальона, который там оказался, получив тяжелейшее ранение, фактически без двух ног остался. Продолжал бой и в конечном итоге вызвал огонь и артиллерию на себя. То же самое у нас происходит во многих случаях сейчас, когда складывается такая обстановка», — сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия».

Также глава государства вспомнил подвиг участника СВО Владислава Дорохина, который сымитировал сдачу в плен, чтобы прикрыть своих товарищей, и ценой своей жизни уничтожил украинских боевиков.

«Чем этот подвиг отличается от подвига Александра Матросова, который пожертвовал собой закрыв амбразуру дзота своим телом? Да ничем», — сказал Путин.