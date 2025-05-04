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В Волгоградской области простятся с погибшим в СВО Михаилом Бабарицким

Жители Урюпинского района 5 мая проводят в последний путь своего земляка.

Как сообщает администрация Урюпинска, в зоне проведения специальной военной операции погиб местный житель Михаил Николаевич Бабарицкий.

В 2023 году он заключил контракт и отправился защищать интересы Родины. Погиб в ходе выполнения боевого задания. Мужчине было 35 лет, дома у него остались родители и жена.

«Вечная память воину! Его подвиг мы навсегда сохраним в наших сердцах», — сообщается в опубликованном некрологе.

Прощание с бойцом состоится 5 мая в 12.00 в сквере Павших Борцов. Его похоронят в х. Попов.

«Волгоградская правда.ру» выражает соболезнования близким и родным погибшего военнослужащего.