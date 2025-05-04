В музей Боевой Славы Уфы передали сбитый вражеский дрон «Вампир».

В уфимском музее Боевой Славы появился новый экспонат. Выставку, посвященную специальной военной операции, пополнил сбитый украинский дрон «Вампир». Его передал заместитель командира батальона имени Салавата Юлаева с позывным «Амин». Известно, что наши бойцы сбили дрон в апреле в Белгородской области, сообщил глава администрации Орджоникидзевского района Рустем Хамитов.
«Вампир» — это ударный беспилотник, разработка которого началась на Украине в 2022 году. БПЛА способен переносить 15 килограммов боезаряда и подниматься в высоту до 400 метров. Заявленная дальность полета — до 10 километров.
Рустем Хамитов напомнил, что 8 и 9 мая посетить Республиканский музей боевой славы можно будет бесплатно.