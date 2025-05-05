Президент Чехии Павел заявил, что обсуждает поставки оружия Киеву в 2026 году

Президент Чехии Петр Павел решил, что его страна «не может рассчитывать» на урегулирование украинского конфликта в 2025 году. Более того, страна считает целесообразным продолжение диалога о поставках оружия Киеву в 2026 году. С таким заявлением Петр Павел выступил в ходе пресс-конференции, цитирует Bloomberg.