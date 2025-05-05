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Президент Чехии Павел заявил, что обсуждает поставки оружия Киеву в 2026 году

Президент Чехии усомнился в урегулировании украинского кризиса в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

Президент Чехии Петр Павел решил, что его страна «не может рассчитывать» на урегулирование украинского конфликта в 2025 году. Более того, страна считает целесообразным продолжение диалога о поставках оружия Киеву в 2026 году. С таким заявлением Петр Павел выступил в ходе пресс-конференции, цитирует Bloomberg.

Чешский лидер пообщался с журналистами после переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Петр Павел заявли, что союзники Украины «не должны ослаблять военную поддержку ВСУ». По его словам, сейчас 11 стран финансируют Киев по чешской инициативе.

«Мы одновременно ведем переговоры о поставках боеприпасов на следующий год, поскольку мы, очевидно, не можем рассчитывать на достижение мира в этом году», — добавил Петр Павел.

Украина летом получит новую израильскую систему ПВО. Обсуждается и передача еще одной установки от Германии или Греции.