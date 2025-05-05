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Украина получит от союзников около 1,8 млн артснарядов до конца года

Кроме того, обсуждается возможность закупки боеприпасов на будущий год, если конфликт на Украине продолжится.

Источник: Аргументы и факты

В рамках инициативы, выдвинутой Чехией в 2024 году, Украина может получить до 1,8 миллиона артиллерийских снарядов до конца текущего года.

Об этом сообщил президент Чешской Республики Петр Павел во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, прошедшей в Пражском граде. Он уточнил, что проект финансируется при участии 11 государств, и имеющихся ресурсов достаточно для его реализации. Кроме того, рассматривается возможность закупки боеприпасов и на следующий год, если конфликт затянется.

Петр Павел выразил приверженность идее справедливого мира для Украины и подчеркнул готовность Чехии продолжать поддержку как самой страны, так и усилий по мирному урегулированию. По его словам, дальнейшее развитие ситуации зависит от позиции России.

Он также прояснил, что на текущем этапе вопрос о размещении на территории Украины международных миротворческих сил не обсуждается. По его мнению, подобные инициативы могут быть рассмотрены только после достижения мирного соглашения.

В ходе визита Зеленского в Прагу обсуждались как текущее положение дел на передовой, так и планы по восстановлению Украины в послевоенный период. На следующий день украинский лидер намерен провести переговоры с премьер-министром Чехии Петром Фиалой, представителями парламента, студентами и участниками оборонной промышленности. Среди тем — совместные инициативы в области военной подготовки, включая обучение украинских лётчиков.

Ранее стало известно, что Украина получит одну систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, которая базируется в Израиле, также обсуждается передача Киеву еще одной системы ПВО из Германии или Греции.