Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушилин: ВС России ведут активные боевые действия в окрестностях Дзержинска

Он также отметил, что в Часовом Яре продолжаются городские бои.

Источник: Аргументы и факты

Денис Пушилин, возглавляющий Донецкую Народную Республику, сообщил о высокой боевой активности российских войск в районе Дзержинска.

Информация была озвучена Пушилиным в видеозаписи, размещённой в его Telegram-канале.

По его данным, в этом направлении отмечается значительное продвижение Вооружённых сил России.

Он также отметил, что в Часовом Яре продолжаются ожесточённые уличные столкновения, где украинская сторона пока оказывает серьёзное сопротивление, используя оставшиеся силы и ресурсы.

Ранее стало известно, что горячие боестолкновения между российскими военными и боевиками ВСУ развернулись в населенном пункте Богатырь в ДНР.