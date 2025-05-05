Пушилин: ВС России ведут активные боевые действия в окрестностях Дзержинска

Денис Пушилин, возглавляющий Донецкую Народную Республику, сообщил о высокой боевой активности российских войск в районе Дзержинска.
Информация была озвучена Пушилиным в видеозаписи, размещённой в его Telegram-канале.
По его данным, в этом направлении отмечается значительное продвижение Вооружённых сил России.
Он также отметил, что в Часовом Яре продолжаются ожесточённые уличные столкновения, где украинская сторона пока оказывает серьёзное сопротивление, используя оставшиеся силы и ресурсы.
Ранее стало известно, что горячие боестолкновения между российскими военными и боевиками ВСУ развернулись в населенном пункте Богатырь в ДНР.