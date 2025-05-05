Собянин: ПВО отразила атаку беспилотников в городском округе Подольск

В районе городского округа Подольск система противовоздушной обороны успешно перехватила четыре беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы.
Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.
По предварительной информации, падение обломков не повлекло за собой разрушений или пострадавших. На месте инцидента работают специалисты экстренных служб, проводя оценку ситуации и необходимые мероприятия по обеспечению безопасности.
Накануне силы ПВО успешно ликвидировали 13 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями трёх регионов.