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Собянин: ПВО отразила атаку беспилотников в городском округе Подольск

По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

В районе городского округа Подольск система противовоздушной обороны успешно перехватила четыре беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы.

Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

По предварительной информации, падение обломков не повлекло за собой разрушений или пострадавших. На месте инцидента работают специалисты экстренных служб, проводя оценку ситуации и необходимые мероприятия по обеспечению безопасности.

Накануне силы ПВО успешно ликвидировали 13 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями трёх регионов.