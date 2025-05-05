Гагин: почти все элитные подразделения ВСУ были перебиты под Курском

Почти все элитные подразделения ВСУ были перебиты в Курской области, заявил aif.ru военно-политический эксперт Ян Гагин.
«Все основные элитные подразделения мы перебили под Курском. Мы их не столько выдавили из Курской области, а сколько уничтожили. Противник направлял туда наиболее обученных, мотивированных, подготовленных и экипированных военных. Поэтому нам удалось так глубоко шагнуть по фронту. Это, конечно, плод нашей ежедневной боевой работы, но и еще плюс то, что ВСУ концентрировали серьезную группировку в Курской области», — отметил Гагин.
Ранее эксперт заявил о серьезном противостоянии в Покровске. При этом он обратил внимание, что ВСУ несколько месяцев обсуждают в Сети возможность отхода из города.
В начале мая представители силовых структур назвали колоссальными потери «элиты ВСУ» под Сумами.