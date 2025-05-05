Танкисты группировки «Восток» сорвали ротацию ВСУ в ДНР

«Экипажи танков Т-72 группировки войск “Восток” нанесли огневое поражение по скоплению живой силы и автомобильной техники ВСУ на южнодонецком направлении специальной военной операции, сорвав ротацию украинских боевиков на линии боевого соприкосновения», — говорится в сообщении.
Также в военном ведомстве рассказали о работе операторов дронов группировки на данном направлении.
«По данным разведки в районе населенного пункта Богатырь было выявлено перемещение вражеской техники и личного состава подразделений украинских боевиков. В ходе боевой работы операторы БПЛА оперативно уничтожили бронетранспортер М113 производства США, автомобильную технику подвоза боеприпасов и продовольствия вместе с живой силой», — сообщили в министерстве.