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Танкисты группировки «Восток» сорвали ротацию ВСУ в ДНР

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Экипажи танков группировки войск «Восток» открыли огонь по скоплению пехоты и техники ВСУ в ДНР и тем самым сорвали ротацию. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Экипажи танков Т-72 группировки войск “Восток” нанесли огневое поражение по скоплению живой силы и автомобильной техники ВСУ на южнодонецком направлении специальной военной операции, сорвав ротацию украинских боевиков на линии боевого соприкосновения», — говорится в сообщении.

Также в военном ведомстве рассказали о работе операторов дронов группировки на данном направлении.

«По данным разведки в районе населенного пункта Богатырь было выявлено перемещение вражеской техники и личного состава подразделений украинских боевиков. В ходе боевой работы операторы БПЛА оперативно уничтожили бронетранспортер М113 производства США, автомобильную технику подвоза боеприпасов и продовольствия вместе с живой силой», — сообщили в министерстве.