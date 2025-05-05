РСЗО «Ураган» ВС РФ поразил скопление украинских военных в ДНР

Получив координаты цели, артиллеристы выдвинулись в район боевого применения. Заняв огневую позицию, военнослужащие выполнили залп 220-мм реактивными снарядами, уничтожив здания, где было выявлено скопление противника. Также было уничтожено несколько единиц замаскированной военной техники. Стрельба велась с корректировкой и контролем уничтожения цели расчетами разведывательных беспилотников.