Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РСЗО «Ураган» ВС РФ поразил скопление украинских военных в ДНР

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Расчет РСЗО «Ураган» группировки войск «Центр» поразил район сосредоточения ВСУ и несколько единиц техники на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня “Ураган” группировки войск “Центр” поразили район сосредоточения живой силы и техники ВСУ на красноармейском направлении», — сказано в сообщении.

Получив координаты цели, артиллеристы выдвинулись в район боевого применения. Заняв огневую позицию, военнослужащие выполнили залп 220-мм реактивными снарядами, уничтожив здания, где было выявлено скопление противника. Также было уничтожено несколько единиц замаскированной военной техники. Стрельба велась с корректировкой и контролем уничтожения цели расчетами разведывательных беспилотников.