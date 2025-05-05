Силы ПВО сбили 26 БПЛА над тремя российскими регионами

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что по два дрона уничтожено над Перемышльском районом и на окраине Калуги, еще один — в Дзержинском районе. По его словам, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в регионе тоже никто не пострадал. Мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что силы ПВО отразили атаку четырех БПЛА в Подольске, также обошлось без жертв.