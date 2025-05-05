Книги для участников СВО собирают в Екатеринбурге

«С 5 по 16 мая вы сможете подарить книги участникам специальной военной операции, проходящим лечение в Екатеринбурге. Мы собираем русскую классическую литературу для оказания моральной поддержки нашим бойцам. Книги русских классиков помогут участникам и ветеранам СВО в их адаптации, восстановлении и социокультурной реабилитации», — говорится в сообщении.
Книги будут размещены на книжных стендах «Солдатская библиотека» в больницах, где проходят лечение бойцы. Акция приурочена к празднованию 80-летия Победы.