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Книги для участников СВО собирают в Екатеринбурге

Екатеринбургская библиотека имени Белинского собирает книги для участников СВО. Информация об этом появилась на сайте учреждения.

«С 5 по 16 мая вы сможете подарить книги участникам специальной военной операции, проходящим лечение в Екатеринбурге. Мы собираем русскую классическую литературу для оказания моральной поддержки нашим бойцам. Книги русских классиков помогут участникам и ветеранам СВО в их адаптации, восстановлении и социокультурной реабилитации», — говорится в сообщении.

Книги будут размещены на книжных стендах «Солдатская библиотека» в больницах, где проходят лечение бойцы. Акция приурочена к празднованию 80-летия Победы.