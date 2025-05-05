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Уроженец Эхирит-Булагатского района погиб на СВО

На СВО погиб уроженец посёлка Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района Владимир Балтханов.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает в своём телеграм-канале мэр района Геннадий Осодоев. Мужчине было 39 лет.

После школы Владимир Балтханов получил специальность радиомеханика в профессиональном лицее № 38 в Иркутске. Срочную службу проходил в городе Борзя. А после демобилизации окончил иркутское профессиональное училище № 65 и получил специальность повара-кондитера. Некоторое время работал в ресторанах Иркутска, в 2018 году вернулся в Усть-Ордынский, работал в областной больнице № 2.

Владимира Балтханова мобилизовали 29 сентября 2022 года.