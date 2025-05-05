Уроженец Эхирит-Булагатского района погиб на СВО

Об этом сообщает в своём телеграм-канале мэр района Геннадий Осодоев. Мужчине было 39 лет.
После школы Владимир Балтханов получил специальность радиомеханика в профессиональном лицее № 38 в Иркутске. Срочную службу проходил в городе Борзя. А после демобилизации окончил иркутское профессиональное училище № 65 и получил специальность повара-кондитера. Некоторое время работал в ресторанах Иркутска, в 2018 году вернулся в Усть-Ордынский, работал в областной больнице № 2.
Владимира Балтханова мобилизовали 29 сентября 2022 года.