Ричмонд
+17°
неба не видно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ беспилотниками «Герань-2» поразили склад боеприпасов ВСУ в Краматорске

Российские военные ударили по инфраструктуре ВСУ в Краматорске.

Вооруженные силы России при помощи беспилотников «Герань-2» поразили склад с боеприпасами и ремонтную мастерскую Вооруженных сил Украины в Краматорске. Об этом сообщает Минобороны России.

Накануне Министерство обороны России сообщило о массированных ударах по военным объектам Украины. В ходе операции были поражены аэродромы, предприятия оборонного комплекса и склады с боеприпасами.

А ранее российские войска за сутки нанесли поражение объекту газонефтяной отрасли, обеспечивавшему работу ВПК Украины, а также инфраструктуре военных аэродромов.

Кроме того, сообщалось, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию ракетно-космической промышленности.