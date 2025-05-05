ВС РФ беспилотниками «Герань-2» поразили склад боеприпасов ВСУ в Краматорске

Вооруженные силы России при помощи беспилотников «Герань-2» поразили склад с боеприпасами и ремонтную мастерскую Вооруженных сил Украины в Краматорске. Об этом сообщает Минобороны России.
Накануне Министерство обороны России сообщило о массированных ударах по военным объектам Украины. В ходе операции были поражены аэродромы, предприятия оборонного комплекса и склады с боеприпасами.
А ранее российские войска за сутки нанесли поражение объекту газонефтяной отрасли, обеспечивавшему работу ВПК Украины, а также инфраструктуре военных аэродромов.
Кроме того, сообщалось, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию ракетно-космической промышленности.